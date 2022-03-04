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В этом году в Симферополе отремонтируют 10 дворовых проездов

В 2022 году в Симферополе планируют отремонтировать 10 внутриквартальных проездов. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Роман Гусынин.

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