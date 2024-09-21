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В Германии назвали два опасных последствия вторжения ВСУ в Курскую область

В Германии назвали два опасных последствия вторжения ВСУ в Курскую область

Группа депутатов бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область повышает риски эскалации конфликта и снижает вероятность мирных переговоров.

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