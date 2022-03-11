Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче против «Детройта». У него 72 очка в 55 играх

Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Детройтом». Россиянин отличился в третьем периоде матча, в котором «Миннесота» одержала победу (6:5 Б).

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