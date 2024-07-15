Кто станет новым министром иностранных дел Ирана?

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Масуд Пезешкиян, ставший девятым президентом Ирана, не только намерен укреплять связи страны с соседями, но и, по некоторым данным, задумывается о снижении напряженности в отношениях с Вашингтоном.
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