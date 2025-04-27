Белорусы сыграют со сборной Китая на подарённом КНР футбольном стадионе

Сборная Белоруссии сыграет в футбол на новый Национальный футбольном стадионе до 10 июня.Современный футбольный стадион, строительство которого шло с 2020 года, построенный за средства и руками китайских рабочих, будет вмещать 33 тысячи зрителей.