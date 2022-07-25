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Российские зенитные ракетные системы при боевом применении в СВО значительно превзошли задававшийся при их создании уровень эффективности

Российские зенитные ракетные системы при боевом применении в СВО значительно превзошли задававшийся при их создании уровень эффективности

События российской специальной военной операции на Украине стали фактически первой масштабной боевой проверкой в реальных боевых условиях большинства современных образцов вооружения как советского и российского, так и западного производства.

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