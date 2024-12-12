15 фоторабот от мастера сарказма и иронии

Джеймс Фридман — гений сарказма и фотошопного юмора. Его уникальный стиль заключается в том, что он буквально выполняет просьбы своих подписчиков, обрабатывая их своим безупречным и своеобразным чувством юмора.
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