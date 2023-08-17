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Стоун получил перелом запястья в начале 5-го матча финала Кубка Стэнли. Капитан «Вегаса» продолжил игру и сделал хет-трик

Капитан «Вегаса» сообщил, что в первом периоде заключительного матча серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) ему нанесли болезненный удар по левой руке.

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