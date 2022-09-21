Футболист сборной России назвал ожидаемым пропуск чемпионата Европы

Александр Соболев отметил, что спокойно воспринял новость о том, что сборная России не будет допущена к отборочному этапу на чемпионат Европы 2024 года Александр Соболев (Фото: Официальный сайт РФС) Недопуск сборной России к отбору на чемпионат Европы 2024 года был ожидаем и не вызвал много расстройства, заявил журналистам нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев.
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