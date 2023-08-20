В Арсеньево Тульской области безработный обокрал квартиру своего знакомого

В Арсеньево Тульской области из квартиры 58-летний женщины украли 38 тысяч 800 рублей. Полицеские незамедлительно нашла злоумышленника, им оказался безработный и ранее судимый 33-летний мужчина, который приходил в гости к сожителю заявительницы.