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В Арсеньево Тульской области безработный обокрал квартиру своего знакомого

В Арсеньево Тульской области безработный обокрал квартиру своего знакомого

В Арсеньево Тульской области из квартиры 58-летний женщины украли 38 тысяч 800 рублей. Полицеские незамедлительно нашла злоумышленника, им оказался безработный и ранее судимый 33-летний мужчина, который приходил в гости к сожителю заявительницы.

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