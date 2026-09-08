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Царьград

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МЧС объявило беспилотную тревогу в Брянской области 8 сентября

МЧС объявило беспилотную тревогу в Брянской области 8 сентября

8 сентября 2026 года Главное управление МЧС объявило беспилотную опасность в Брянской области. Жителей призвали оставаться дома, избегать окон и искать укрытия.

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