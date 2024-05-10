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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас тренируется на корте без ракетки

Алькарас тренируется на корте без ракетки

Напомним, испанец пропустил турниры в Монте-Карло и Барселоне из-за проблем с правым предплечьем. Он форсировал восстановление, чтобы сыграть в Мадриде, но болевые ощущения вернулись.

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