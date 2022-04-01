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Диетолог Гинзбург назвал нежелательные при постковидном синдроме продукты

Диетолог Гинзбург назвал нежелательные при постковидном синдроме продукты

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что при постковидном синдроме нежелательно употреблять продукты, которые способствуют усилению воспалений и свёртываемости крови.

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