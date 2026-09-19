Топливный кризис 2026: где заправиться в Петербурге 19 сентября и к чему готовиться

Ситуация на АЗС в Северной столице 19 сентября: найти заветный АИ-95 сегодня — задача со звездочкой.По состоянию на 19 сентября 2026 года найти бензин марки АИ-95 в Санкт-Петербурге всё ещё непросто, хотя ситуация постепенно улучшается.