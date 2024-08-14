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Царьград

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Штурмовиков ВСУ взяли в плен у села Малая Локня в Курской области

Штурмовиков ВСУ взяли в плен у села Малая Локня в Курской области

Вооруженные силы России взяли в плен пять военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии в Курской области у села Малая Локня.

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