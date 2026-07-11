Зеленский угрожает России дальнобойными ударами — для этого в ВСУ создано новое спецкомандование. Главарь киевского режима заявил, что командование дальнобойного воздействия сосредоточится на ударах по России.
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