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Русская весна

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Зеленский угрожает России дальнобойными ударами: создано новое командование (ВИДЕО)

Зеленский угрожает России дальнобойными ударами: создано новое командование (ВИДЕО)

Зеленский угрожает России дальнобойными ударами — для этого в ВСУ создано новое спецкомандование. Главарь киевского режима заявил, что командование дальнобойного воздействия сосредоточится на ударах по России.

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