В ЛДПР оценят, сколько россиян затронет изменение ставок НДФЛ

Фракция ЛДПР предложит ввести пониженные ставки НДФЛ для людей с небольшими доходами. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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