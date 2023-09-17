Военное обозрение

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Эволюция концепции: от брандеров к безэкипажным катерам-камикадзе

Эволюция концепции: от брандеров к безэкипажным катерам-камикадзе

Картина Я.Ф. Гаккерта "Сожжение турецкого флота в бухте Чесма" (1771). Грибовидная вспышка и облако в центре - подрыв брандера лейтенанта Ильина В последние месяцы за рубежом наблюдается повышенный интерес к безэкипажным катерам-камикадзе.

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