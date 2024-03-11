Вице-мэр Ракова подвела итоги работы регионального сосудистого центра Института Склифосовского

В нем помощь получают пациенты с инфарктами и инсультами За десять лет в региональном сосудистом центре, работающем в Москве на базе Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, получили помощь более 40 тысяч пациентов с инфарктами, инсультами и другими патологиями.