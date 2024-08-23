Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    А гомик "попЭрдЭчный" - это кто ??????? Зачем  мусор про "комичный мусор" вываливают в интернет?Комик Поперечный ...
  • Влад Владимиров
    А этому Рафаэлю Гросси неужто раньше небыло известно, что "давать гранату  обезьяне" - это отвратная идея... Беспок...Гросси: ЗАЭС теря...
  • Валерий Путря
    "фсин" - это клоповник покруче, чем все "ивановы" из МО вместе взятые. И сгнила эта "рыба" давно. А рыба, она с голов...Криминолог Сергее...

Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности

Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности

Оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не включает в себя наказания за геноцид и преступления против человечности, поэтому суд сможет наказывать украинцев за это.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх