Новый взгляд на русский outdoor: как инновации меняют активный отдых в России

Активный отдых становится неотъемлемой частью жизни россиян. Как отечественные производители спортивных товаров отвечают на растущий спрос и делают качественное снаряжение доступным для каждого? В эпоху, когда активный отдых становится неотъемлемой частью современного образа жизни, доступность качественного снаряжения играет ключевую роль.