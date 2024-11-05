Новый взгляд на русский outdoor: как инновации меняют активный отдых в России

Активный отдых становится неотъемлемой частью жизни россиян. Как отечественные производители спортивных товаров отвечают на растущий спрос и делают качественное снаряжение доступным для каждого? В эпоху, когда активный отдых становится неотъемлемой частью современного образа жизни, доступность качественного снаряжения играет ключевую роль.
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