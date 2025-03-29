Почему мы не помним первые годы своей жизни? Нейробиологи приблизились к разгадке этой тайны

Вполне возможно, что воспоминания из раннего детства до сих пор хранятся в вашем мозге, просто вы не можете получить к ним доступ Мозг годовалых младенцев вполне способен формировать воспоминания, показали результаты нового исследования, опубликованные в журнале Science.
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