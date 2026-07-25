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ТАСС

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Путин рассказал, как отец Токаева лечился в Омске после ранения в 1945 году

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город - не рядовое место в России, рассказал президент РФ Владимир Путин.

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