Путин рассказал, как отец Токаева лечился в Омске после ранения в 1945 году

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева зимой 1945 года после тяжелого ранения проходил лечение в Омске, поэтому для казахстанского лидера этот город - не рядовое место в России, рассказал президент РФ Владимир Путин.