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Царьград

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Космонавты Рыжиков и Зубрицкий готовятся к старту на «Союз МС-27»

Космонавты Рыжиков и Зубрицкий готовятся к старту на «Союз МС-27»

Госкомиссия утвердила экипажи для миссии на корабле «Союз МС-27». В основе команды космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт Джонатан Ким.

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