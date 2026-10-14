За этот манёвр водителя оштрафовали всего на 200 болгарских левов (100 евро) и дали 13 штрафных баллов (максимальное значение для лишения - 39 баллов для опытных водителей).
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