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Приметы и поверья 28 марта несут народную мудрость и помогают защититься от бед

Приметы и поверья 28 марта несут народную мудрость и помогают защититься от бед

Приметы и поверья 28 марта несут народную мудрость и помогают защититься от бед Полина АвдотьеваВерования и знамения на сегодняшний день, 28 марта, помогают людям уделять внимание своему благополучию, а сновидения помогают преодолеть жизненные трудности.

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