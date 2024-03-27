Приметы и поверья 28 марта несут народную мудрость и помогают защититься от бед Полина АвдотьеваВерования и знамения на сегодняшний день, 28 марта, помогают людям уделять внимание своему благополучию, а сновидения помогают преодолеть жизненные трудности.