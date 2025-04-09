В Новоалтайске мужчина возле ТЦ отобрал у знакомого ключи от Audi A6 и уехал

Конфликт возник из-за личной неприязни В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Новоалтайска, который 7 апреля угнал автомобиль возле ТЦ "Парк", сообщает региональное управление Росгвардии.
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