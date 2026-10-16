У Североатлантического альянса (НАТО) нет намерения атаковать Калининград. Об этом главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) альянса в Европе Алексус Гринкевич заявил в интервью журналу Der Spiegel.
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