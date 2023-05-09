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Дочь Вячеслава Малафеева ответила на критику за публикацию обнаженных фотографий

Дочь Вячеслава Малафеева ответила на критику за публикацию обнаженных фотографий

Дочь бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева не восприняла критику со стороны подписчиков за публикацию обнаженных фото.

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