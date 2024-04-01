Башню для увеличения дальности полета БПЛА создали в России

Российская компания "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) разработала устанавливаемую на мачты кораблей и вышках аэродромов башню "Пик", которая служит для увеличения дальности работы беспилотников.
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