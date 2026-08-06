«Плутон не перестаёт нас удивлять»: зонд New Horizons впервые в истории наблюдений обнаружил жидкий азот на поверхности карликовой планеты

Гигантские тёмные полосы на леднике Sputnik Planitia ведут себя как увлажнённые участки земных полярных щитовРуководитель миссии New Horizons Алан Стерн и его коллеги опубликовали свежее исследование, которое вполне можно назвать сменой геологического статуса Плутона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии