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«Плутон не перестаёт нас удивлять»: зонд New Horizons впервые в истории наблюдений обнаружил жидкий азот на поверхности карликовой планеты

«Плутон не перестаёт нас удивлять»: зонд New Horizons впервые в истории наблюдений обнаружил жидкий азот на поверхности карликовой планеты

Гигантские тёмные полосы на леднике Sputnik Planitia ведут себя как увлажнённые участки земных полярных щитовРуководитель миссии New Horizons Алан Стерн и его коллеги опубликовали свежее исследование, которое вполне можно назвать сменой геологического статуса Плутона.

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