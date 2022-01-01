Шесть сталинских ценовых послаблений глазами ученого-экономиста

2 января 1992 года в России был запущен процесс либерализации цен. Введение свободных цен должно было наполнить прилавки магазинов товарами, но даже на те продукты, которые появились в январе 1992 года, покупатели чаще всего могли только смотреть.
2 января 1992 года в России был запущен процесс либерализации цен. Введение свободных цен должно было наполнить прилавки магазинов товарами, но даже на те продукты, которые появились в январе 1992 года, покупатели чаще всего могли только смотреть.
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