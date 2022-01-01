smi.media

311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Семенов
    Украинские пользователи в соцсетях массово делятся «зрадой» от Google. На запрос «сколько лет придурку» поисковая сис...Зеленский назвал ...
  • Георгий Осипов
    откуда берутся безработные,если даже мигрантов не хватает-загадка....В Госдуме высказа...
  • Георгий Агеев
    НАЦИЗМ  ВРАГ ЧЕЛОВЕЧСТВА НАЦИСТЫ  ЭТО ОБДОЛБАНЫЕ СУЩЕСТВАВопрос о бандеров...

Шесть сталинских ценовых послаблений глазами ученого-экономиста

2 января 1992 года в России был запущен процесс либерализации цен. Введение свободных цен должно было наполнить прилавки магазинов товарами, но даже на те продукты, которые появились в январе 1992 года, покупатели чаще всего могли только смотреть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх