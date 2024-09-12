В Калининградской области создадут оперштаб для инфраструктуры «Белой Дюны»

Постановление о создании штаба по оперативному решению вопросов создания инфраструктуры курорта «Белая Дюна» подписал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, документ опубликован 12 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
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