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Пункт-А

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ЛУКОЙЛ и астраханские байкеры дали старт международной экоакции

ЛУКОЙЛ и астраханские байкеры дали старт международной экоакции

Оставить железного коня ради лопаты для настоящего байкера не зазорно, тем более, что копать придется на благо экологии! В этом году ЛУКОЙЛ организовал в Астрахани субботник с привлечением местного мотоклуба.

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