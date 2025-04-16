ЛУКОЙЛ и астраханские байкеры дали старт международной экоакции

Оставить железного коня ради лопаты для настоящего байкера не зазорно, тем более, что копать придется на благо экологии! В этом году ЛУКОЙЛ организовал в Астрахани субботник с привлечением местного мотоклуба.
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