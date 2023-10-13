Жильцы успели покинуть охваченный огнем дом

В результате пожара в Кондопоге оказалась повреждена квартира Вечером 12 октября на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме на улице Лесной.
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