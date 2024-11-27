Справедливость восторжествовала: американец оправдан после трех десятилетий тюрьмы

Проведя почти 30 лет за решеткой, 64-летний американец Майкл Салливан добился справедливости в суде, и присяжные признали его невиновным в убийстве и ограблении Уилфреда Макграта, которое случилось в 1986 году.
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