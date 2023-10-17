Al Arabiya: число погибших и раненых при ударе по больнице в Газе превысило 800

Количество погибших и пострадавших в результате удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа превысило 800 человек, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анкалава.
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