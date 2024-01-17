Я было не поверил, что такое может быть. Зашёл в ОК сам, чтобы проверить. И да, действительно, руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов публикует такие фото, и думает, видимо, что это смешно.
Что думает об этом Следственный Комитет?
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Жанна Животова
За своими корнями- на свою родину! Родина ждёт.
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22 час.
soylosan
Увы в нынешних условиях ассимиляция необходима. Воспитывать их бесполезно. Только растворять.
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22 час.
ВераВерная
Эти "новорусские" рот тут открывают потому что поддержку чувствуют. Если в правительстве России сидят те, кто продвигает эти идеи, то что мы хотим? В своих странах эти усманы пусть порядки наводят, да только их там быстро заткнут, потому и бегут они из своих кишлаков, получают здесь и гражданство и полный соцпакет. Но этого им мало, надо ещё и воду тут мутить, плюшки отрабатывать. Душить таких в зародыше надо, не дать расползтись заразе.
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21 час.
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