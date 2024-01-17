Что думает об этом Следственный Комитет?

ВераВерная

Эти "новорусские" рот тут открывают потому что поддержку чувствуют. Если в правительстве России сидят те, кто продвигает эти идеи, то что мы хотим? В своих странах эти усманы пусть порядки наводят, да только их там быстро заткнут, потому и бегут они из своих кишлаков, получают здесь и гражданство и полный соцпакет. Но этого им мало, надо ещё и воду тут мутить, плюшки отрабатывать. Душить таких в зародыше надо, не дать расползтись заразе.