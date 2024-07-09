О чем говорили Путин и Моди во время переговоров в Москве

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры в Кремле с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Они обсудили вопросы, касающиеся ситуации на Украине, рост товарооборота между странами и многие другие темы.
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