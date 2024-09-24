Под видом начальника и «ФСБ» забрали у жительницы Кургана более трех миллионов

В век цифровых технологий мошенники используют все доступные средства для достижения своих целей. Одним из самых распространенных способов обмана является использование мессенджеров и социальных сетей, где злоумышленники под видом руководителей или других авторитетных лиц выманивают у доверчивых граждан деньги.