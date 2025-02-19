Эпидемия одиночества: модная тенденция грозит вымиранию человечества

Суть проблемы Одиночество — это не просто физическое отсутствие близких людей рядом; это глубокое эмоциональное состояние, при котором человек ощущает недостаток общения, близости и поддержки со стороны окружающих.
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