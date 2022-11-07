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Молодежи Чеченской Республики с ненавистью и ксенофобией не по пути

Молодежи Чеченской Республики с ненавистью и ксенофобией не по пути

В ходе профилактических бесед организаторы мероприятия рассказали молодежи о преступных экстремистских проявлениях, мотивации экстремистских организаций, а также об уголовной и административной ответственности за осуществление экстремистской деятельности.

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