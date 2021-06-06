Дрэймонд Грин: «Если «Бакс» хотят выиграть серию, они должны перестать разыгрывать пик-н-ролл с Яннисом в качестве игрока с мячом»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин дал совет игрокам «Милуоки», которые уступили «Бруклину» в 1-м матче серии второго раунда плей-офф (107:115, 0-1).
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