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Экс-сотрудника АНБ осудили на 21 год за попытку передать секреты якобы российскому агенту

Экс-сотрудника АНБ осудили на 21 год за попытку передать секреты якобы российскому агенту

Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) приговорили к 21 году тюрьмы за человеку, который, как полагал осужденный, был российским агентом, а на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.

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