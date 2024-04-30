Экс-сотрудника АНБ осудили на 21 год за попытку передать секреты якобы российскому агенту

Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) приговорили к 21 году тюрьмы за человеку, который, как полагал осужденный, был российским агентом, а на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.