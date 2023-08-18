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Саид Сапаров о возможном бое Порье – Рахмонов: «Порье – чемпион, это всегда интересно»

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров о возможном бое Шавката Рахмонова и Дастина Порье: «Порье – чемпион, а это всегда и всем интересно.

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