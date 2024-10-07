Ученые выяснили, что стволовые клетки мозга омолаживаются на голодном пайке

Сократив старым стволовым клеткам поступление глюкозы, можно заставить их делиться подобно молодым. Наши ткани и органы обновляются с помощью стволовых клеток, но стволовые клетки тоже стареют: с возрастом они делятся уже не так активно, как раньше, и из них получается меньше специализированных тканевых клеток, которые могли бы заменить вышедшие из строя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии