Ученые выяснили, что стволовые клетки мозга омолаживаются на голодном пайке

Сократив старым стволовым клеткам поступление глюкозы, можно заставить их делиться подобно молодым. Наши ткани и органы обновляются с помощью стволовых клеток, но стволовые клетки тоже стареют: с возрастом они делятся уже не так активно, как раньше, и из них получается меньше специализированных тканевых клеток, которые могли бы заменить вышедшие из строя.