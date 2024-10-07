Любопытности и ...
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Любопытности и невероятности

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Ученые выяснили, что стволовые клетки мозга омолаживаются на голодном пайке

Ученые выяснили, что стволовые клетки мозга омолаживаются на голодном пайке

Сократив старым стволовым клеткам поступление глюкозы, можно заставить их делиться подобно молодым. Наши ткани и органы обновляются с помощью стволовых клеток, но стволовые клетки тоже стареют: с возрастом они делятся уже не так активно, как раньше, и из них получается меньше специализированных тканевых клеток, которые могли бы заменить вышедшие из строя.

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