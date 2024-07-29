Как Samsung обошел новые правила ЕС по энергопотреблению для 8K телевизоров

В то время как другие производители телевизоров отказываются от 8K или просто игнорируют его, Samsung продолжает пытаться развивать рынок, даже если это связано с резким снижением качества изображения в режиме, который по умолчанию установлен на заводе, из-за нового энергетического регламента ЕС.