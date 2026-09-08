Диетолог назвала продукты, которые могут спровоцировать сверхожирение

Опасность кроется не только в высокой калорийности, но и в особенностях усвоения: отдельные продукты провоцируют резкие скачки инсулина или подавляют сигналы сытости Ожирение в тяжелой форме возникает не из-за отдельных "вредных" продуктов, а из-за пищевых привычек, при которых в ежедневном рационе преобладают калорийные блюда, не обеспечивающие достаточного чувства сытости.
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