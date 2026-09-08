Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Диетолог назвала продукты, которые могут спровоцировать сверхожирение

Диетолог назвала продукты, которые могут спровоцировать сверхожирение

Опасность кроется не только в высокой калорийности, но и в особенностях усвоения: отдельные продукты провоцируют резкие скачки инсулина или подавляют сигналы сытости Ожирение в тяжелой форме возникает не из-за отдельных "вредных" продуктов, а из-за пищевых привычек, при которых в ежедневном рационе преобладают калорийные блюда, не обеспечивающие достаточного чувства сытости.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым