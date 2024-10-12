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За рулем

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Один из 353 раритетных Ferrari уйдет с молотка на аукционе в Париже за ₽85 млн

Один из 353 раритетных Ferrari уйдет с молотка на аукционе в Париже за ₽85 млн

Знаменитая голливудская актриса продает свое раритетное купе Ferrari 250 GT 1958 года выпуска. Аукционный дом Christie’s выставит автомобиль звезды на торги 20 ноября, предварительная стоимость лота – 800 тысяч евро (85,1 млн рублей по актуальному курсу).

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