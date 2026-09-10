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Мировое обозрение

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Тейлор Свифт увековечили в науке: в Австралии назвали новый род насекомых Swiftiephylus

Тейлор Свифт увековечили в науке: в Австралии назвали новый род насекомых Swiftiephylus

Биологическая номенклатура пополнилась именем, которое обычно встречается в чартах, а не в таксономических реестрах.

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